УЕФА открыл дело в отношении российского клуба

Дело открыто по трём пунктам дисциплинарного регламента: использование пиротехники, бросание предметов на поле болельщиками и блокировка лестничных проходов на стадионе.

Результаты расследования, которое проведут контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА, станут известны 31 мая.

ЦСКА по итогам двухматчевого противостояния с "Арсеналом" покинул розыгрыш Лиги Европы нынешнего сезона. Соперником "канониров" по полуфиналу турнира станет мадридский "Атлетико".