УЕФА открыл дело в отношении российского клуба
Новости спорта: УЕФА проведет расследование в отношении ЦСКА по итогу ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом" (2:2).
Дело открыто по трём пунктам дисциплинарного регламента: использование пиротехники, бросание предметов на поле болельщиками и блокировка лестничных проходов на стадионе.
Результаты расследования, которое проведут контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА, станут известны 31 мая.
ЦСКА по итогам двухматчевого противостояния с "Арсеналом" покинул розыгрыш Лиги Европы нынешнего сезона. Соперником "канониров" по полуфиналу турнира станет мадридский "Атлетико".