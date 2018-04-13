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Определена команда недели в Лиге Европы

Лига Европы
15:24 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Названы имена игроков, который попали в команду недели Лиги Европы по итогам ответных четвертьфиналов.

Стали известны имена футболистов, вошедших в символическую команды недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала турнира, сообщает пресс-служба УЕФА.

Команда недели в Лиге Европы: Руй Патрисиу ("Спортинг"), Хироки Сакаи ("Марсель"), Лоран Косельни ("Арсенал"), Себастьян Коатес ("Спортинг"), Кирилл Набабкин (ЦСКА), Димитри Пайет ("Марсель"), Мохамед Эль-Ненни ("Арсенал"), Амаду Айдара ("Ред Булл Зальцбург"), Флорьян Товен ("Марсель"), Дэнни Уэлбек ("Арсенал"), Фредди Монтеро ("Спортинг").

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