Определена команда недели в Лиге Европы
Новости спорта: Названы имена игроков, который попали в команду недели Лиги Европы по итогам ответных четвертьфиналов.
Стали известны имена футболистов, вошедших в символическую команды недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала турнира, сообщает пресс-служба УЕФА.
Команда недели в Лиге Европы: Руй Патрисиу ("Спортинг"), Хироки Сакаи ("Марсель"), Лоран Косельни ("Арсенал"), Себастьян Коатес ("Спортинг"), Кирилл Набабкин (ЦСКА), Димитри Пайет ("Марсель"), Мохамед Эль-Ненни ("Арсенал"), Амаду Айдара ("Ред Булл Зальцбург"), Флорьян Товен ("Марсель"), Дэнни Уэлбек ("Арсенал"), Фредди Монтеро ("Спортинг").