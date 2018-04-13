Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

В первой паре полуфиналистов друг с другом сыграют мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал". Первый матч команд пройдёт в Германии 25 апреля, ответный – 1 мая в Испании.

Во второй паре полуфинала жеребьёвка свела "Ливерпуль" и "Рому". Первый матч команд пройдёт в Англии 24 апреля. Ответная встреча состоится в Италии 2 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве, на стадионе "Олимпийский". Номинальными хозяевами будут победители пары "Бавария" – "Реал".