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Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов
22:13 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: УЕФА утвердил расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов нынешнего сезона, сообщает пресс-служба организации.

В первой паре полуфиналистов друг с другом сыграют мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал". Первый матч команд пройдёт в Германии 25 апреля, ответный – 1 мая в Испании.

Во второй паре полуфинала жеребьёвка свела "Ливерпуль" и "Рому". Первый матч команд пройдёт в Англии 24 апреля. Ответная встреча состоится в Италии 2 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве, на стадионе "Олимпийский". Номинальными хозяевами будут победители пары "Бавария" – "Реал".

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