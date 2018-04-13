Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Им стал полузащитник "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни, который получил 84% голосов болельщиков во время опроса на официальном сайте УЕФА.

Египетский футболист в гостевом матче с ЦСКА (2:2) отметился двумя результативными передачами, после которых отличились Дэнни Уэлбек и Аарон Рэмси.

Второй место с 10% голосов завоевал полузащитник "Марселя" Димитри Пайет, записавший на свой счёт гол и результативную передачу в матче с "РБ Лейпциг" (5:2). Полузащитник "Ред Булл Зальцбург" Амаду Айдара, забивший в ворота "Лацио" (4:1), набрал 4% голосов. В активе голкипера "Атлетико" Яна Облака оказалось 2% голосов.