"Челси" интересуется украинским футболистом

Ранее O Jogo сообщало, что Кузык интересен Порту и Бенфике. Сам Орест отметил, что его мотивирует интерес со стороны таких клубов. Однако похоже, что португальцам придется выдержать конкуренцию в борьбе за украинца со стороны Челси.

Record со ссылкой на "восточные медиа" сообщает, что скауты "синих" несколько раз просматривали Кузыка, который забил 6 голов в нынешнем сезоне.

Также интерес к Оресту приписывают Шахтеру и Динамо.