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"Челси" интересуется украинским футболистом

Орест Кузык
19:55 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Сталь

Новости спорта: Португальское издание Record утверждает, что хавбек Стали Орест Кузык интересен Челси.

Ранее O Jogo сообщало, что Кузык интересен Порту и Бенфике. Сам Орест отметил, что его мотивирует интерес со стороны таких клубов. Однако похоже, что португальцам придется выдержать конкуренцию в борьбе за украинца со стороны Челси.

Record со ссылкой на "восточные медиа" сообщает, что скауты "синих" несколько раз просматривали Кузыка, который забил 6 голов в нынешнем сезоне.

Также интерес к Оресту приписывают Шахтеру и Динамо.

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Новости спорта, Новости футбола, Орест Кузык, ФК Сталь, ФК Челси, Футбол.
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