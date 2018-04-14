Роналду снялся в рекламе собственного нижнего белья (Видео)

Форвард мадридского Реала Криштиану Роналду в качестве модели снялся в рекламном ролике новой коллекции нижнего белье собственного бренда CR7. Португалец под энергичную музыку демонстрирует торс у разных локаций своего особняка.

www.cr7underwear.com Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 13 Апр 2018 в 10:30 PDT

Отметим, что CR7 – бренд нижнего белья и обуви, принадлежащий Криштиану Роналду. Также португалец имеет собственную линию парфюмерии.