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Роналду снялся в рекламе собственного нижнего белья (Видео)
Новости спорта: Криштиану Роналду показал задатки модели.
Форвард мадридского Реала Криштиану Роналду в качестве модели снялся в рекламном ролике новой коллекции нижнего белье собственного бренда CR7. Португалец под энергичную музыку демонстрирует торс у разных локаций своего особняка.
Отметим, что CR7 – бренд нижнего белья и обуви, принадлежащий Криштиану Роналду. Также португалец имеет собственную линию парфюмерии.
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