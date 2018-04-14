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"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть матч

Тоттенхэм – Манчестер Сити
07:35 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Сегодня, "Манчестер Сити" сыграет с "Тоттенхэмом" в рамках 34-го тура чемпионата Англии.

Манчестер Сити 14 апреля проведет поединок 34-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором на выезде сыграет с Тоттенхэмом.

В Украине встречу Тоттенхэм – Манчестер Сити в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1.

Напомним, что поединок 34-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм – Манчестер Сити состоится 14 апреля на стадионе Уэмбли. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

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