"Шахтер" 0:1 "Динамо": онлайн-трансляция матча

"Шахтер" 0:1 "Динамо"

Гол: Шепелев, 32

36 - Беседин получил мяч в штрафной площади соперника, но уже в падении наносил удар, потому он вышел не очень.

34 - Шахтер попробовал сразу же ответить: фланговую передачу замыкал Феррейра, однако аргентинец не попал в створ ворот.

32 - Гоооооол! Динамо открывает счет! Хочолаву обокрал Шепелев у штрафной площади "горняков", после чего игрок "бело-синих" точно пробил по воротам.

26 - Степаненко в элементарной ситуации ошибся, не сумев отдать пас на Исмаили.

23 - Шахтер провел свою атаку, однако защитники Динамо сыграли здорово

21 - Еще один момент у Динамо. Шепелев прорвался по правому флангу, но упал, однако Цыганков подхватился мяч, сделал передачу, которую замыкал Беседину. Было очень опасно!

19 - Все в порядке, оба футболиста вернулись в игру. Матч продолжается.

18 - Пауза в игре. Исмаили и Цыганков нуждаются в медицинской помощи после верховой борьбы.

16 - Беседин не понял задумки Буяльского и киевляне потеряли мяч в атаке.

15 - Феррейра залез в положение вне игры.

12 - Исмаили не успел за Цыганковым, после чего бразильцу пришлось фолить.

9 - А вот уже и Марлос показывает, что умеет - опасный удар в исполнении полузащитника горняков, но мяч "сковзнул" рядом со штангой.

7 - Какой момент у "Динамо".Цыганков навесил с угла поля, где на передачу откликнулся Кендзера. Поляк нанес удар головой – перекладина!

4 - Первая желтая карточка в матче: Феррейра забыл, что руками играть нельзя.

3 - Опасный удар в исполнении Тараса Степанко, однако мяч летит рядом со стойкой ворот.

Супер-матч начался, смотрим и наслаждаемся!

17:00, Харьков, ОСК Металлист. Арбитр — Константин Труханов.

СОСТАВЫ КОМАНД:

"Шахтер": Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Феррейра

Запасные: Шевченко, Ордец, Додо, Зубков, Коваленко, Дентиньо, Кайоде

"Динамо": Бойко — Кенджера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Цыганков, Шепелев, Буяльский, Вербич — Гармаш — Беседин

Запасные: Рудько, Морозюк, Мораес, Ротань, Гонсалес, Миколенко, Мбокани

Так уж получилось, что главный поединок сезона состоится практически на экваторе весны. Диспозиция такова, что Шахтеру, в общем-то, вполне может хватить и ничьей, дабы сохранить шестиочковый гандикап от вечного оппонента. Киевлянам, в свою очередь, необходима победа и только победа. Интересно, что в нынешнем сезоне Динамо имеет положительный баланс встреч с “горняками”: минимальный выигрыш (здесь же, в Харькове) и нулевой паритет...

Впрочем, это ничуть не делает из киевского клуба фаворита очередного раунда “классического”. Скорее, лишь некоторым образом выравнивает шансы команд, хотя по уровню игры команда Паулу Фонсеки все же смотрится предпочтительнее. Нынешней весной дончане просто-таки катком проезжают по одному сопернику за другим, заслуженно приближаясь к золотым медалям. Динамо тоже вроде бы добывает результат, вот только делает это, за несколькими исключениями, не столь убедительно…

Теперь о делах кадровых. Основные надежды тренерского штаба номинальных хозяев сводятся к возвращению в строй Марлоса и Тараса Степаненко, получивших небольшие повреждения. У Динамо в этом плане также не все гладко. В поединке недельной давности с Зарей (4:0) травмировался Николай Шапаренко, и пока непонятно, сможет ли молодой хавбек помочь партнерам в Харькове.

Отдельно хочется отметить предматчевую атмосферу в Харькове. Есть все основания предполагать, что на ОСК Металлист будет аншлаг. А как иначе?!. Матчей такого уровня в нашем чемпионате не так много, к тому же походу на трибуны сейчас вовсю благоволит по-настоящему весенняя погода. Не стоит забывать, что накал подобных матчей предполагает наличие немаловажной эмоциональной составляющей, как на поле, так и на трибунах. Будем надеяться, что собственно футбола будет больше…

Прогноз и ставки букмекеров:

Букмекеры из компании bet365 на победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1,53. Успех гостей оценивается в 5. А ничейный исход матча – 3,75.

Контора bwin также считает Шахтер фаворитом встречи, принимая ставки на победу команды Паулу Фонсеки с коэффициентом 1,55, а на успех Динамо – 5,5. Ничья в этом матче оценивается в 3,7.

Слова тренеров:

Паулу Фонсека, наставник "Шахтера"

"Против Динамо ожидаю такую игру, которая попадается нам всегда. Верю, что это буде игра в которой мы будем доминировать, верю, что будет игра против сильной команды, которая обороняется большим количеством игрока за линией мяча. Ожидаю, что Динамо будет агрессивным в плане обороны. Надеюсь, что не будет схожести с двумя предыдущими матчами, где было много свистков и остановок. Много нарушений правил.

Будем ли довольны ничейному результату? Мы всегда хотим выигрывать. Не думаю, что эта игра будет решающей".