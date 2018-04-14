Виталий Кличко: Киев - столица европейского футбола

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов-2017/18, который пройдет в столице Украины.

"Киев – столица европейского футбола. Мы впервые принимаем такой матч, и это событие крайне важное для нашей страны.

Как мэр, который стремится сделать город столицей спорта, надеюсь, что гости оценят уровень нашего дружелюбия и гостеприимства. Киев – очень красивый город, тем более в мае", – цитирует Виталия Кличко официальный сайт ФФУ.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.