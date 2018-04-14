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"Мариуполь" обыграл "Верес" и поднялся на 5-е место

Мариуполь - Верес
16:04 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Мариуполь добыл победу в матче с Вересом (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Украины.

Приазовцы вышли вперед уже на 3-й минуте. Вячеслав Чурко хорошим дальним ударом поразил ворота ровенчан.

Мариуполь имел возможность удвоить преимущество еще в первой половине встречи. Однако Тотовицкий пробил рядом со штангой в концовке тайма. Несмотря на это, Андрей сумел отличиться на 61-й минуте, замкнув головой навес Игоря Кирюханцева.

Благодаря этой победе Мариуполь смог опередить Верес в турнирной таблице, имея в активе после 27 туров 36 очков.

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Новости спорта, НК Мариуполь, УПЛ, ФК Верес, Чемпионат Украины.
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