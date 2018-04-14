"Мариуполь" обыграл "Верес" и поднялся на 5-е место

Приазовцы вышли вперед уже на 3-й минуте. Вячеслав Чурко хорошим дальним ударом поразил ворота ровенчан.

Мариуполь имел возможность удвоить преимущество еще в первой половине встречи. Однако Тотовицкий пробил рядом со штангой в концовке тайма. Несмотря на это, Андрей сумел отличиться на 61-й минуте, замкнув головой навес Игоря Кирюханцева.

Благодаря этой победе Мариуполь смог опередить Верес в турнирной таблице, имея в активе после 27 туров 36 очков.