"Мариуполь" обыграл "Верес" и поднялся на 5-е место
Новости спорта: Мариуполь добыл победу в матче с Вересом (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Украины.
Приазовцы вышли вперед уже на 3-й минуте. Вячеслав Чурко хорошим дальним ударом поразил ворота ровенчан.
Мариуполь имел возможность удвоить преимущество еще в первой половине встречи. Однако Тотовицкий пробил рядом со штангой в концовке тайма. Несмотря на это, Андрей сумел отличиться на 61-й минуте, замкнув головой навес Игоря Кирюханцева.
Благодаря этой победе Мариуполь смог опередить Верес в турнирной таблице, имея в активе после 27 туров 36 очков.