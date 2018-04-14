"Шахтер" - "Динамо": стартовые составы команд
Новости спорта: Стали известны стартовые составы команд на главный матч весны в УПЛ.
Стали известны стартовые составы команд на главный матч весны в УПЛ.
Шахтер (4-2-3-1): Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Феррейра
Запасные: Шевченко, Ордец, Додо, Зубков, Коваленко, Дентиньо, Кайоде
Динамо (4-4-1-1): Бойко — Кенджера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Цыганков, Шепелев, Буяльский, Вербич — Гармаш — Беседин
Запасные: Рудько, Морозюк, Мораес, Ротань, Гонсалес, Миколенко, Мбокани