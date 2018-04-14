"Поведение Гармаша меня полностью устроило": Хацкевич - о победе над "Шахтером"

Динамо победило благодаря голу Владимира Шепелева в первом тайме.

На послематчевой пресс-конференции Хацкевич был предельно краток, но похвалил автора гола, а также Дениса Гармаша.

«В игре на первый план выходил результат. По игре я больше ничего другого сказать не могу», — заявил тренер.

«Денис Гармаш? Его игра и поведение сегодня меня полностью устроили»

«Шепелев вышел ближе к нападению. Позиция для него не новая, но он давно на ней не играл. Зная его креативные качества и то, что он смело берет инициативу на себя, мы пошли на этот шаг. То, что он забил победный гол, доказывает правильность нашего шага».

Сегодняшняя победа Динамо над Шахтером стала для киевлян уже второй в текущем розыгрыше УПЛ. Еще раз команды сыграли в ничью – 0:0.

В турнирной таблице Горняки все еще опережают киевлян, но их отрыв теперь составляет всего 3 очка, и впереди у команд еще одна очная игра в Киеве.