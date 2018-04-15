Ибрагимович забил победный гол в МЛС (Видео)

Единственный гол в матче забил Златан Ибрагимович после передачи Эшли Коула.

Для 36-летнего шведского нападающего, впервые вышедшего в стартовом составе, этот мяч стал третьим в трёх играх за "Гэлакси", в которых он суммарно провёл на поле 128 минут. Голы Ибрагимовича приносили победу его новой команде в обеих встречах, в которых он отличился.

"Лос-Анджелес Гэлакси" после 6 матчей занимает второе место в таблице Западной конференции.

"Чикаго Файр" расположился на девятой строчке в Восточной конференции.