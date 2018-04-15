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Ибрагимович забил победный гол в МЛС (Видео)

Златан Ибрагимович
14:09 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: "Лос-Анджелес Гэлакси" обыграл "Чикаго Файр" в шестом туре MLS со счетом 1:0, благодаря голу Златана Ибрагимовича.

Единственный гол в матче забил Златан Ибрагимович после передачи Эшли Коула.

Для 36-летнего шведского нападающего, впервые вышедшего в стартовом составе, этот мяч стал третьим в трёх играх за "Гэлакси", в которых он суммарно провёл на поле 128 минут. Голы Ибрагимовича приносили победу его новой команде в обеих встречах, в которых он отличился.

"Лос-Анджелес Гэлакси" после 6 матчей занимает второе место в таблице Западной конференции.

"Чикаго Файр" расположился на девятой строчке в Восточной конференции.

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Новости спорта, Видео, Гол, Златан Ибрагимович, Новости футбола, ФК Лос-Анджелес Гэлакси, ФК Чикаго Файр, Футбол.
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