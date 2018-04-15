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Салах побил рекорд Дрогба, забив 30 голов за сезон в АПЛ (Видео)

Мохамед Салах
09:52 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Мохамед Салах в домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги с "Борнмутом" (3:0) забил гол, который стал для него 30-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, 25-летний египтянин побил рекорд экс-форварда "Челси" Дидье Дрогба (29), став первым африканцем в истории АПЛ, который забил 30 мячей за сезон.

Отметим, что Салах на данный момент является лучшим бомбардиром английского первенства, опережая нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна на 6 голов.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги "Ливерпуль" проведёт ещё четыре поединка.

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Новости спорта, АПЛ, Мохамед Салах, Новости футбола, ФК Борнмут, ФК Ливерпуль, Футбол.
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