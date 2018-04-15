Салах побил рекорд Дрогба, забив 30 голов за сезон в АПЛ (Видео)
Новости спорта: Мохамед Салах в домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги с "Борнмутом" (3:0) забил гол, который стал для него 30-м в нынешнем сезоне.
Таким образом, 25-летний египтянин побил рекорд экс-форварда "Челси" Дидье Дрогба (29), став первым африканцем в истории АПЛ, который забил 30 мячей за сезон.
Отметим, что Салах на данный момент является лучшим бомбардиром английского первенства, опережая нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна на 6 голов.
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги "Ливерпуль" проведёт ещё четыре поединка.