Шевчук: "Динамо" практически ничего не дало сделать "Шахтеру"

Эксперт программы "Тур ONLINE" Вячеслав Шевчук прокомментировал результат матча "Шахтера" и "Динамо" (0:1).

- Хочу поздравить "Динамо", это заслуженная победа. Молодые игроки – это сила "Динамо". Шепелев забил, чем и подтвердил эти слова. "Динамо" удивило тем, что Шепелев играл выше, также много молодых футболистов играли, которые и были лидерами. "Динамо" практически ничего не дало сделать "Шахтеру". Бойко в игре я практически не видел. Это заслуга "Динамо".