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Шевчук: "Динамо" практически ничего не дало сделать "Шахтеру"

Шахтер - Динамо
11:22 Сегодня Телеграф
footballua.tv
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Вячеслав Шевчук прокомментировал победу "Динамо" над "Шахтером" в матче чемпионата Украины.

Эксперт программы "Тур ONLINE" Вячеслав Шевчук прокомментировал результат матча "Шахтера" и "Динамо" (0:1).

- Хочу поздравить "Динамо", это заслуженная победа. Молодые игроки – это сила "Динамо". Шепелев забил, чем и подтвердил эти слова. "Динамо" удивило тем, что Шепелев играл выше, также много молодых футболистов играли, которые и были лидерами. "Динамо" практически ничего не дало сделать "Шахтеру". Бойко в игре я практически не видел. Это заслуга "Динамо".

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