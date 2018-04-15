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Метревели: "Шахтер" проиграл "Динамо" в тактике

Шахтер - Динамо
12:02 Сегодня Телеграф
footballua.tv
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Михаил Метревели рассказал, за счет чего "Динамо" победило "Шахтер".

Эксперт программы "Тур ONLINE" Михаил Метревели поделился впечатлениями от игры "Шахтера" и "Динамо" (0:1).

- "Шахтер" проиграл в тактике. Кажется, что тренерский штаб "Динамо" несколько ночей разбирал игру "горняков" против "Ромы". Они поняли, что единственная возможность обыграть "Шахтер" - это перенести модель игры "Ромы" в матч. Это высокий прессинг, чем и удивило сегодня "Динамо". Правый фланг обороны "Динамо" не позволял Исмаили и Тайсону вскрывать левый край атаки "Шахтера". Это главное достижение "Динамо". Опорная зона киевлян переиграла центральную зону "Шахтера". Гармашу и Буяльскому удалось нейтрализовать атаки, которые начинает Фред и Патрик. "Динамо" продемонстрировало футбол высокого качества. "Шахтер" уже в этом сезоне оставил много физических сил.

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Новости спорта, Михаил Метревели, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Шахтер - Динамо.
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