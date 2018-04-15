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Гармаш: Приятно обыгрывать "Шахтер"

Денис Гармаш
11:37 Сегодня Телеграф
ФК Динамо (Киев)
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Хавбек "Динамо" Денис Гармаш прокомментировал итоги матча 27-го тура чемпионата Украины против "Шахтера".

— У соперника было много моментов. Мы играли больше от обороны.

— Сознательно ли команда делала акцент на игру через фланги, а середину поля больше отдавала сопернику?

— Да, где-то так. Но у них получалось, что фланговые полузащитники — Тайсон и Марлос — смещались больше в центр. Получалось, что они превосходили нас в центре, а не на флангах.

— Вас должны были заменить, но вместо вас из-за травмы заменили Буяльского. Что с ним сейчас?

— Та нормально сейчас. Его по голове ударили, голова заболела, поэтому я сказал, что нужно его заменить.

— Денис, можно ли сказать, что переломный момент этого матча — то, что вы с Шепелевым поменялись позициями до определенного времени, до определенной степени, когда Шепелев сыграл под нападающим, а вы опустились в опорную зону?

— Не знаю, тренер поставил такую тактику на игру — и она сработала.

— Во многих эпизодах вы очень эмоционально реагировали, хотя у вас уже была желтая карточка. Где-то удалось себя сдержать?

— Ну, это, можно сказать, эмоциональная игра. Притом приятно обыгрывать «Шахтер» здесь, в Харькове. Как они писали, весь Харьков за них — пусть болеют дальше. Мы довольны, борьба продолжается, мы будем играть до последнего тура. Ждем их в Киеве 19-го числа.

— У вас есть желтая карточка, но толкаетесь, прыгаете в подкат, нервничаете. Нет страха получить красную? Вы не держите в голове то, что у вас уже есть предупреждение?

— Есть такие моменты, когда ты видишь, что они не тянут на желтую карточку. Если достаю сто процентов, то играю. А есть моменты, когда видно, что будет желтая — тогда я не играю.

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