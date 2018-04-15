Ключевой игрок "Баварии" травмировался и рискует пропустить матч с "Реалом"

Во время спарринга на тренировке Видаль упал на газон и мгновенно схватился за правое колено, которое уже неоднократно беспокоило чилийца в нынешнем сезоне, информирует Bild.

Видаль не сумел самостоятельно покинуть тренировочное поле и был вывезен на машине для гольфа.

Левандовски и Роббен поддержали своего партнера, который, скорее всего пропустит первый матч против Реала в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов (25 апреля).