Ключевой игрок "Баварии" травмировался и рискует пропустить матч с "Реалом"
Новости спорта: Полузащитник Баварии Артуро Видаль, только вернувшись в общую группу, получил повреждение на тренировке.
Во время спарринга на тренировке Видаль упал на газон и мгновенно схватился за правое колено, которое уже неоднократно беспокоило чилийца в нынешнем сезоне, информирует Bild.
Видаль не сумел самостоятельно покинуть тренировочное поле и был вывезен на машине для гольфа.
Левандовски и Роббен поддержали своего партнера, который, скорее всего пропустит первый матч против Реала в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов (25 апреля).