"Ньюкасл" обыграл "Арсенал", пропустив первым

«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» и почти лишился шансов на выход в ЛЧ через АПЛ.

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал на своём поле «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали Айосе Перес и Мэтт Ритчи, а за «Арсенал» отличился Александр Ляказетт.