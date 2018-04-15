Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео) "Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео)
Новости: Формула-1: результаты Гран-при Китая Формула-1: результаты Гран-при Китая
Новости: UFC. Порье нокаутировал Гэтжи UFC. Порье нокаутировал Гэтжи
Новости: Барселона установила рекорд непобедимости в Примере Барселона установила рекорд непобедимости в Примере
X

Коноплянка открыл счет в матче "Шальке" – "Боруссия Д" (Видео)

Евгений Коноплянка
18:05 Сегодня Телеграф
Футбол 24
Фото: Твиттер

Новости спорта: В матче 30 тура чемпионата Германии Шальке – Боруссия Д полузащитник хозяев Евгений Коноплянка отметился забитым голом.

Украинец открыл счет в матче на 50-й минуте, воспользовавшись пасом Калиджури после ошибки игроков Боруссии Д.

Это 3-й гол Коноплянки в Бундеслиге 2017/18. Украинец впервые за 2 месяца вышел в стартовом составе своей команды. Последний раз Коноплянка выходил в основе еще в феврале.

Напомним, что Андрей Ярмоленко не попал в заявку Боруссии на этот матч.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бундеслига, Евгений Коноплянка, ФК Боруссия Д, ФК Шальке 04.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)

Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити": обзор матча АПЛ (Видео) Герой матча "Шахтер" - "Динамо": Будем бороться за первое место Метревели: "Шахтер" проиграл "Динамо" в тактике

Последние новости

СМИ: США введет новые санкции против РФ за поддержку Асада Медики назвали свойства жаренного чеснока Трамп: Американские СМИ не смогут дискредитировать операцию в Сирии
Сегодня читают в спорте
01 "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
02 "Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео)
03 Леоненко - о матче "Шахтер" - "Динамо"
04 Ярославский прокомментировал переход Красникова в "Динамо"
05 Фонсека - о судействе матча "Шахтер" - "Динамо"
Новости сегодня
18:06 С начала года в Украине произошло более 6 тыс пожаров на открытых территориях
17:58 Ключевой игрок "Баварии" травмировался и рискует пропустить матч с "Реалом"
17:56 Проведите вечер забавно: уморительные анекдоты 15 апреля
17:50 Прогноз погоды на 16 апреля: Начало недели будет преимущественно теплым
17:37 Художник добавил известных персонажей поп-культуры в старые картины (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: КНДР отмечает день рождения Ким Ир Сена КНДР отмечает день рождения Ким Ир Сена
Новости: В Дахране начался саммит Лиги арабских государств В Дахране начался саммит Лиги арабских государств
Новости: В Словении распустили парламент В Словении распустили парламент
Новости: Лилия Подкопаева в третий раз выходит замуж Лилия Подкопаева в третий раз выходит замуж
Добавить комментарий
0