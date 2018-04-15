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Коноплянка открыл счет в матче "Шальке" – "Боруссия Д" (Видео)
Новости спорта: В матче 30 тура чемпионата Германии Шальке – Боруссия Д полузащитник хозяев Евгений Коноплянка отметился забитым голом.
Украинец открыл счет в матче на 50-й минуте, воспользовавшись пасом Калиджури после ошибки игроков Боруссии Д.
Это 3-й гол Коноплянки в Бундеслиге 2017/18. Украинец впервые за 2 месяца вышел в стартовом составе своей команды. Последний раз Коноплянка выходил в основе еще в феврале.
Напомним, что Андрей Ярмоленко не попал в заявку Боруссии на этот матч.
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