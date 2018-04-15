"Шальке" обыграл "Боруссию": Коноплянка забил гол

Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали украинский полузащитник Евгений Коноплянка и защитник Налдо. В обоих случаях голевыми передачами отметился хавбек Даниэль Калиджиури.

«Шальке-04» (55 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Боруссия» (51) находится на четвёртой строчке.