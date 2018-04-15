"Шальке" обыграл "Боруссию": Коноплянка забил гол
Новости спорта: В матче 30-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» принимал на своём поле дортмундскую «Боруссию».
Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали украинский полузащитник Евгений Коноплянка и защитник Налдо. В обоих случаях голевыми передачами отметился хавбек Даниэль Калиджиури.
«Шальке-04» (55 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Боруссия» (51) находится на четвёртой строчке.