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"Шальке" обыграл "Боруссию": Коноплянка забил гол
18:47 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В матче 30-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» принимал на своём поле дортмундскую «Боруссию».

Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали украинский полузащитник Евгений Коноплянка и защитник Налдо. В обоих случаях голевыми передачами отметился хавбек Даниэль Калиджиури.

«Шальке-04» (55 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Боруссия» (51) находится на четвёртой строчке.

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Новости спорта, Бундеслига, ФК Боруссия Д, ФК Шальке 04, Футбол.
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