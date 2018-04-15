"Атлетико" дома разгромил "Леванте"

Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Анхель Корреа, Антуан Гризманн и Фернандо Торрес. Таким образом, «Леванте» прервал свою серию из пяти матчей без поражений (три победы и две ничьи).

«Атлетико» (71 очко) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леванте» (31) находится на 17-й строчке.