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Коноплянка забил 2500-й гол "Шальке" в Бундеслиге

Евгений Коноплянка
04:38 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Вингер Шальке Евгений Коноплянка в матче против Боруссии Д (2:0) забил 2500-й гол "кобальтовых" в Бундеслиге.

Гол Евгения Коноплянки в Рурском дерби против дортмундской Боруссии (2:0) стал 2500-м мячем Шальке в Бундеслиге.

Гельзенкирхенцы победили "шмелей" впервые с 2014 года. Сейчас "кобальтовые" находятся на 2 позиции и имеют 55 очков. Боруссия четвертая с 51 баллом.

Напомним, в 30 туре Бавария повторила собственное достижение 1984 года.

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Новости спорта, Бундеслига, Евгений Коноплянка, ФК Шальке 04, Футбол.
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