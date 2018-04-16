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Коноплянка забил 2500-й гол "Шальке" в Бундеслиге
Новости спорта: Вингер Шальке Евгений Коноплянка в матче против Боруссии Д (2:0) забил 2500-й гол "кобальтовых" в Бундеслиге.
Гол Евгения Коноплянки в Рурском дерби против дортмундской Боруссии (2:0) стал 2500-м мячем Шальке в Бундеслиге.
Гельзенкирхенцы победили "шмелей" впервые с 2014 года. Сейчас "кобальтовые" находятся на 2 позиции и имеют 55 очков. Боруссия четвертая с 51 баллом.
Напомним, в 30 туре Бавария повторила собственное достижение 1984 года.
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