Коноплянка забил 2500-й гол "Шальке" в Бундеслиге

Гол Евгения Коноплянки в Рурском дерби против дортмундской Боруссии (2:0) стал 2500-м мячем Шальке в Бундеслиге.

Гельзенкирхенцы победили "шмелей" впервые с 2014 года. Сейчас "кобальтовые" находятся на 2 позиции и имеют 55 очков. Боруссия четвертая с 51 баллом.

Напомним, в 30 туре Бавария повторила собственное достижение 1984 года.