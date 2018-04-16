Гол на 90-й минуте: "Порту" обыграл "Бенфику" в матче за чемпионство
Новости спорта: Порта благодаря шикарному голу Эктора Эрреры на 90-й минуте встречи минимально победил на выезде Бенфику.
В рамках 30-го тура чемпионата Португалии Порту на выезде противостоял Бенфике.
Исход встречи был решен уже на 90-й минуте встречи. Тогда голом отличился капитан Порту Эктор Эррера.
Благодаря этой победе "драконы" обогнали Бенфику в турнирной таблице и вышли на чистое первое место.
До конца чемпионата осталось четыре тура. Преимущество над Бенфикой составляет два очка.