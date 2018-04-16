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"Заря" - "Ворскла" 0:3 Видео голов и обзор матча
08:31 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Ворскла разгромила на выезде своего прямого конкурента в борьбе за "бронзу".

Вашему вниманию видео голов и обзор матча 27-го тура УПЛ Заря — Ворскла (0:3).

Заря — Ворскла 0:3

Гол: Чеснаков, 49, Кулач, 73, Сергийчук, 90+1

Заря: Лунин – Тымчик, Чечер, Литвин, Чеберко — Караваев (Гордиенко, 70), Харатин, Силас (Андриевский, 57), Громов – Фаупала (Лунев, 55), Юри

Ворскла: Шуст — Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Ребенок — Чеснаков, Шарпар (Скляр, 80) — Кобахидзе, Кулач (Сергийчук, 83), Васин (Одарюк, 80) – Коломоец

Предупреждения: Чеберко - Шарпар, Васин, Одарюк, Чеснаков

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Ворскла, ФК Заря.
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