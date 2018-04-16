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Золотая бутса 2018: Саллах опередил Месси в борьбе за первое место

Мохаммед Салах
12:18 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Звезда "Ливерпуля" египтянин Салах вышел в единоличные лидеры.

Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах отличился в воротах Борнмута и вышел в единоличные лидеры, воспользовавшись "молчанием" Лионеля Месси в матче с Валенсией.

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.

Напомним, что в прошлом сезоне четвертый раз в карьере Золотую бутсу завоевал Лионель Месси.

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Новости спорта, АПЛ, Золотая бутса, Золотая бутса 2018, Лионель Месси, Мохаммед Салах, ФК Ливерпуль.
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