Золотая бутса 2018: Саллах опередил Месси в борьбе за первое место

Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах отличился в воротах Борнмута и вышел в единоличные лидеры, воспользовавшись "молчанием" Лионеля Месси в матче с Валенсией.

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.

Напомним, что в прошлом сезоне четвертый раз в карьере Золотую бутсу завоевал Лионель Месси.