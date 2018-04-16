"Коноплянка редко упускает шанс забить": одноклубник похвалил украинца
Новости спорта: Одноклубник Евгения Коноплянки прокомментировал забитый украинцем гол в ворота Боруссии Д.
Нападающий Шальке Гвидо Бургшталлер высказал мнение об игре украинского полузащитника Евгения Коноплянки в матче против Боруссии Д, где украинец открыл счет.
По его словам, Коноплянка хорошо играет перед воротами соперника.
"Коноплянка отлично сыграл в том эпизоде. Он здорово играет перед воротами соперника и редко упускает шанс забить", – цитирует Бургшталлера Revier Sport.
Ранее сообщалось, что стоимость Коноплянки снизилась на трансферном рынке.