Дани Алвес установил рекорд по количеству трофеев в футболе

Защитник ПСЖ Дани Алвес обновил собственный мировой рекорд по количеству завоеванных титулов с командами.

Напомним, ПСЖ разгромил Монако (7:1) и досрочно стал чемпионом Франции. Этот трофей стал 38-м в карьере бразильца.

В нынешнем сезоне вместе с ПСЖ Алвес уже стал обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции.

Всего за свою карьеру Алвес выигрывал трофеи вместе с Барселоной, Севильей, Ювентусом, ПСЖ и сборной Бразилии.