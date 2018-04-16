Дани Алвес установил рекорд по количеству трофеев в футболе
Новости спорта: Бразилец выигрывал трофеи вместе с четырьмя клубами и сборной.
Защитник ПСЖ Дани Алвес обновил собственный мировой рекорд по количеству завоеванных титулов с командами.
Напомним, ПСЖ разгромил Монако (7:1) и досрочно стал чемпионом Франции. Этот трофей стал 38-м в карьере бразильца.
В нынешнем сезоне вместе с ПСЖ Алвес уже стал обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции.
Всего за свою карьеру Алвес выигрывал трофеи вместе с Барселоной, Севильей, Ювентусом, ПСЖ и сборной Бразилии.