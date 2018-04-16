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Дани Алвес установил рекорд по количеству трофеев в футболе

Дани Алвес
13:15 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Бразилец выигрывал трофеи вместе с четырьмя клубами и сборной.

Защитник ПСЖ Дани Алвес обновил собственный мировой рекорд по количеству завоеванных титулов с командами.

Напомним, ПСЖ разгромил Монако (7:1) и досрочно стал чемпионом Франции. Этот трофей стал 38-м в карьере бразильца.

В нынешнем сезоне вместе с ПСЖ Алвес уже стал обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции.

Всего за свою карьеру Алвес выигрывал трофеи вместе с Барселоной, Севильей, Ювентусом, ПСЖ и сборной Бразилии.

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Новости спорта, Дани Алвес, Новости футбола, ФК ПСЖ, Футбол.
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