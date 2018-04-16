Назван лучший футболист по итогам 27-го тура УПЛ

Официальный сайт украинской Премьер-Лиги опубликовал итоги опроса специалистов экспертного совета, которые определили лучшего футболиста из всех, принявших участие в матчах 27 тура Чемпионата УПЛ.

В состав экспертного совета вошли Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Олег Венглинский и Виктор Грачев.

По итогам голосования победу одержал полузащитник Динамо Владимир Шепелев, который в матче с Шахтером забил единственный мяч. За него проголосовали все респонденты, кроме одного.

Отметим, что четвертый тур подряд лучшим игроком тура становится футболист киевского Динамо (дважды Цыганков и Шапаренко).