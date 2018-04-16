Верратти - об отказе "Барселоне" и решении остаться в "ПСЖ"

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что рад тому, что остался во французской команде. Ранее СМИ связывали итальянского хавбека с возможным переходом в «Барселону».

«Я счастлив, что принял решение остаться в «ПСЖ». Сейчас я ещё сильнее убедился в том, что принял правильное решение. Я хочу остаться в своём клубе и хочу выиграть всё то, о чём мы все мечтаем», – цитирует Верратти Canal+.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл за «ПСЖ» в чемпионате Франции 22 мяча, в которых сделал три передачи.