СМИ: "МЮ" и "Шахтер" согласовали трансфер Фреда

Шахтер и Манчестер Юнайтед согласовали цену трансфера хавбека донецкого клуба Фреда, сообщает Динамомания.

Бразилец обойдется "красным дьяволам" в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити охладел к полузащитнику и не станет покупать его летом.

"Манкунианцы" в свою очередь ищут замену Майклу Каррику, который завершит карьеру в конце сезона 2017/2018, и Маруану Феллаини, который отказался продлевать контракт.