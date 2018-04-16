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СМИ: "МЮ" и "Шахтер" согласовали трансфер Фреда

Фред
17:56 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Бразильский полузащитник "Шахтера" Фред близок к переходу в команду Жозе Моуриньо.

Шахтер и Манчестер Юнайтед согласовали цену трансфера хавбека донецкого клуба Фреда, сообщает Динамомания.

Бразилец обойдется "красным дьяволам" в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити охладел к полузащитнику и не станет покупать его летом.

"Манкунианцы" в свою очередь ищут замену Майклу Каррику, который завершит карьеру в конце сезона 2017/2018, и Маруану Феллаини, который отказался продлевать контракт.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Шахтер, Фред, Футбол.
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