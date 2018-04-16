СМИ: "МЮ" и "Шахтер" согласовали трансфер Фреда
Новости спорта: Бразильский полузащитник "Шахтера" Фред близок к переходу в команду Жозе Моуриньо.
Шахтер и Манчестер Юнайтед согласовали цену трансфера хавбека донецкого клуба Фреда, сообщает Динамомания.
Бразилец обойдется "красным дьяволам" в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити охладел к полузащитнику и не станет покупать его летом.
"Манкунианцы" в свою очередь ищут замену Майклу Каррику, который завершит карьеру в конце сезона 2017/2018, и Маруану Феллаини, который отказался продлевать контракт.