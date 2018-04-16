"Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться лидерами

Одним из кандидатов на переход в МЮ испанская пресса называет валлийца Гарета Бэйла. Журналисты отмечают, что Бэйл уже не скрывает своих намерений покинуть "Реал" и перебраться этим летом в АПЛ. Другое дело, что легко уйти из "Королевского клуба" едва ли получится.

Испанцы полагают, что Моуринью с радостью согласился бы обменять Бэйла на Поля Погба, с которым у него откровенно не сложились отношения. Однако выгода "Реала" в такой сделке весьма сомнительна - француз едва ли подходит под стиль "сливочных". С куда большим удовольствием мадридцы поменяли бы валлийца на Мохаммеда Салаха. Однако здесь возникает обратная ситуация - уже сам Бэйл не горит желанием переходить в "Ливерпуль".