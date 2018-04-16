Легендарный аргентинский клуб зовет к себе Буффона

Если вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон решит покинуть "старую синьору" по окончании нынешнего сезона, однако не захочет вешать перчатки на гвоздь, его с распростертыми объятьями примут в Бока Хуниорс.

Бока Хуниорс готов начать переговоры с Джанлуиджи Буффоном о подписании контракта на один год, надеясь, что 40-летнего итальянца заинтересует новый вызов – Копа Либертадорес. Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Ole, аргентинскому клубу нужен опытный голкипер, а Вилли Кабальеро (Челси) и Серхио Ромеро (Манчестер Юнайтед) уже ответили отказом на его предложение.

Бока надеется подписать Буффона до 7 августа, когда начнется плей-офф Копа Либертадорес.