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Кубок Украины: судейские назначения на 1/2 финала
01:39 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости спорта: Полуфинальные поединки Кубка Украины по футболу пройдут 18 апреля.
Комитет арбитров ФФУ на своем официальном сайте опубликовал имена арбитров, которые обслужат матчи 1/2 финала Кубка Украины.
На матче Шахтер – Мариуполь работать бригада во главе с Евгением Арановским.
Поединок СК Днепр-1 – Динамо будет обслуживать бригада во главе с Ярославом Козиком.
Оба матча состоятся в среду, 18 апреля, в 19:00.
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