Кубок Украины: судейские назначения на 1/2 финала

Комитет арбитров ФФУ на своем официальном сайте опубликовал имена арбитров, которые обслужат матчи 1/2 финала Кубка Украины.

На матче Шахтер – Мариуполь работать бригада во главе с Евгением Арановским.

Поединок СК Днепр-1 – Динамо будет обслуживать бригада во главе с Ярославом Козиком.

Оба матча состоятся в среду, 18 апреля, в 19:00.