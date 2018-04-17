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Кубок Украины: судейские назначения на 1/2 финала

Евгений Арановский
01:39 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Полуфинальные поединки Кубка Украины по футболу пройдут 18 апреля.

Комитет арбитров ФФУ на своем официальном сайте опубликовал имена арбитров, которые обслужат матчи 1/2 финала Кубка Украины.

На матче Шахтер – Мариуполь работать бригада во главе с Евгением Арановским.

Поединок СК Днепр-1 – Динамо будет обслуживать бригада во главе с Ярославом Козиком.

Оба матча состоятся в среду, 18 апреля, в 19:00.

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Новости спорта, Евгений Арановский, Кубок Украины, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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