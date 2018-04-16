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Наставник "Шальке" - о Коноплянке: Он предпочтет банан вместо пудинга

Евгений Коноплянка
22:28 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Главный тренер "Шальке" поделился своим мнением относительно украинского вингера Евгения Коноплянки.

Наставник немецкого Шальке Доменико Тедеско высоко оценил профессиональные качества Евгения Коноплянки после победного матча против дортмундской Боруссии.

"Я очень доволен игрой Коноплянки. Он ждал свой шанс и много работал. Он профессионал, который принимает нестандартные решения.

Например? Если на общем столе все едят рисовый пудинг, то Коно возьмет бутылку воды и бананы", – приводит слова специалиста ресурс Revier Sport.

Напомним, что Шальке обыграл Боруссию в рурском дерби, а Евгений Коноплянка отличился забитым голом на 50-й минуте, тем самым открыв счет в матче.

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Новости спорта, Бундеслига, Евгений Коноплянка, Новости футбола, ФК Шальке 04, Футбол.
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