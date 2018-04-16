Наставник "Шальке" - о Коноплянке: Он предпочтет банан вместо пудинга

Наставник немецкого Шальке Доменико Тедеско высоко оценил профессиональные качества Евгения Коноплянки после победного матча против дортмундской Боруссии.

"Я очень доволен игрой Коноплянки. Он ждал свой шанс и много работал. Он профессионал, который принимает нестандартные решения.

Например? Если на общем столе все едят рисовый пудинг, то Коно возьмет бутылку воды и бананы", – приводит слова специалиста ресурс Revier Sport.

Напомним, что Шальке обыграл Боруссию в рурском дерби, а Евгений Коноплянка отличился забитым голом на 50-й минуте, тем самым открыв счет в матче.