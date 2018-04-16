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"Фенербахче" выставил на продажу экс-лидера "Днепра"
19:02 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости спорта: Руководство "Фенербахче" готово расстаться с бразильским футболистом Жулиано.
Фенербахче готов рассмотреть трансфер Жулиано, но требует за него сумму не менее 15 миллионов евро. Об этом сообщает турецкое издание Milli Gazete.
Напомним, Жулиано перешел в турецкий клуб за 7 миллионов евро. В текущем сезоне Жулиано сыграл 25 матчей в чемпионате Турции, забив 13 голов.
Также отметчается, что в услугах 27-летнего нападающего заинтересован леверкузенский Байер.
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