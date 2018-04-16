"Фенербахче" выставил на продажу экс-лидера "Днепра"

Фенербахче готов рассмотреть трансфер Жулиано, но требует за него сумму не менее 15 миллионов евро. Об этом сообщает турецкое издание Milli Gazete.

Напомним, Жулиано перешел в турецкий клуб за 7 миллионов евро. В текущем сезоне Жулиано сыграл 25 матчей в чемпионате Турции, забив 13 голов.

Также отметчается, что в услугах 27-летнего нападающего заинтересован леверкузенский Байер.