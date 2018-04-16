Усик точно не будет боксировать с Гассиевым в России

Обещанный жаркий май постепенно упал в своей ивентовости до показателей среднестатистической файтовости, заставив нас маяться в поисках того, а чем бы заняться, если посмотреть по телеку мега и суперфайты уже не получится.

Поединок Головкина против Альвареса, благодаря стараниям Геннадия, ушел в топку. Теперь, судя по всему, и обещанный на 11 мая поединок Александра Усика против Мурата Гассиева переносится на конец июня – начало июля. Остается только осторожно дышать и ходить на цыпочках вокруг поединка Василия Ломаченко против Хорхе Линареса. Не дай Бог, тьху-тьху-тьху. И три раза постучать по-деревянному...

И если с катавасией Головкина против Альвареса все, более–менее понятно, то вот с противостоянием Александра Усика против Мурата Гассиева, где победитель должен получить все четыре пояса чемпионов мира в крузервейт, что за всю историю этой весовой категории случится впервые, интрига заставляет мозги вскипать и ерзать седалищем по сидению стула.

Дело в том, что сразу после победы Гассиева над Дортикосом, руководство Федерации бокса России делало и делает все, что только возможно, чтобы поединок, намеченный на 11 мая в городе Джидда, Саудовская Аравия, не состоялся. Причем заявления генерального секретаря ФБР Умара Кремлева носили и носят практически, безапелляционный характер. Дескать, если Саудовская Аравия не готова, то мы готовы. Если они не знают, как, то мы уж точно знаем. Если надо денег, то найдем… ерунда ведь нужна, каких-то 20-25 миллионов долларов. Правда, после последних событий с экономикой России вопрос, а где взять эти «надцать лямов зелени» встал особенно остро. Тут или Дерипаску спасать, или финал Всемирной Суперсерии Бокса проводить.

Но то, что поединок Александра Усика против Гассиева не будет проходить в России, есть очень-очень большая вероятность. Во-первых, существует приказ министерства по делам молодежи и спорта запрещающий участие национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации. Во-вторых, Украина признала Россию страной-агрессором. В-третьих, никто не может гарантировать безопасность, как команде Александра, так и болельщикам, которые приедут его поддержать. В-четвертых… а что первых трех мало?!

Александр, по нашей информации, тверд в том, что Россия точно не будет местом, где пройдет финал WSSB в крузервейт. «Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика!»

Теперь, что касается новой даты проведения поединка, которую Александр обозначил так: «Скорее всего это будет конец июня-июль». Но вот причину переноса, Александр позволил себе оставить за занавесом тайны, ограничившись только месседжем – придет время, и вы все узнаете. Поэтому можем только гадать, в чем же причина.

Этот может быть, как выравнивание ситуации с финалами WSSB во втором среднем весе, где финалист Джордж Гроувз, получивший травму в поединке против Криса Юбэнка, потребовал переноса боя против Каллума Смита со 2-го июня на начало июля. Это может быть решение конфликта с Федерацией Бокса России. Может дата поединка согласовывается с телеканалами Европы, Британии и Америки. Это может быть все что угодно, начиная от проблем со здоровьем и заканчивая проблемами с допингом. Благо к последнему сейчас пристального внимания более, чем достаточно.

Поэтому, набираемся терпения и ждем новой даты проведения поединка Александра Усика против Мурата Гассиева, а также места его проведения.

И поверьте, что скоро все успокоится станет на свои места.