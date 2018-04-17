Видалю понадобится операция, он пропустит полуфинальные матчи ЛЧ

Чилийскому полузащитнику сделали МРТ, по итогам которого было принято решение, что игроку понадобится артроскопия.

Видаль точно не сыграет в полуфинае Кубка Германии против леверкузенского Байера. Кроме того чилиец рискует пропустить матч против Ганновера в Бундеслиге (21-го апреля) и полуфинальные матчи Лиги чемпионов против мадридского Реала (25-го апреля и 1-го мая).

В текущем сезоне Видаль провел за Баварию 35 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.