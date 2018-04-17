Коноплянка попал в символическую сборную тура в Бундеслиге
Новости спорта: Евгений Коноплянка отличился забитым голом в матче против дортмундской Боруссии.
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка попал в символическую сборную немецкой Бундеслиги по итогам 30-го тура от издания Bild.
„#Naldo ist der #Derby-Held!“ Und mit @BILD-Note 1 völlig zu Recht in der Mannschaft des Wochenendes! Auch dabei: Torschütze @kono10official! #Konoplyanka #S04BVB @s04 pic.twitter.com/ZBoyErjD4H
— BILD FC Schalke 04 (@BILD_Schalke04) 16 апреля 2018 г.
Коноплянка открыл счет в поединке Шальке и дортмундской Боруссии на 50-й минуте игры. Автор второго гола в ворота "шмелей" Налдо также попал в команду недели.
Напомним, что Шальке обыграл Боруссию (2:0), а главный тренер "горняков" Доменико Тедеско отметил нестандартный профессионализм украинского вингера.