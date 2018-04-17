Коноплянка попал в символическую сборную тура в Бундеслиге

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка попал в символическую сборную немецкой Бундеслиги по итогам 30-го тура от издания Bild.

Коноплянка открыл счет в поединке Шальке и дортмундской Боруссии на 50-й минуте игры. Автор второго гола в ворота "шмелей" Налдо также попал в команду недели.

Напомним, что Шальке обыграл Боруссию (2:0), а главный тренер "горняков" Доменико Тедеско отметил нестандартный профессионализм украинского вингера.