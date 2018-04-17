Гаттузо сравнил Белотти и Шевченко
Новости спорта: Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо сравнил форварда Торино Андреа Белотти с бывшим форвардом Милана Андреем Шевченко.
Дженнаро Гаттузо на пресс-конференции перед матчем 33 тура Серии А против Торино сравнил нападающего туринцев Андреа Белотти со своим бывшим одноклубником в Милане Андреем Шевченко.
"Я всегда говорил, что Белотти удивил меня больше всего после Шевы.
Он прошел через непростой период, но когда он в форме, он полноценный нападающий. Он мне всегда нравился, он очень хорошо играл в последних сезонах", – цитирует Гаттузо Football Italia.