Вот это поворот: тренер "ПСЖ" назвал клуб, в котором желает поработать
Новости спорта: Наставник "ПСЖ" Унаи Эмери хотел бы однажды поработать в "Реал Сосьедаде".
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери выразил желание поработать в испанском «Реале Сосьедад», чьим воспитанником является.
«Мне всегда нравился «Реал Сосьедад». Он занимает важное место в моем сердце: я провел в этом клубе 10 лет и именно там вырос. Определенно хотел бы поработать там.
Сейчас ПСЖ становится все сильнее, успешно выступает в чемпионате Франции, и у нас есть стремление завоевать европейские трофеи в будущем сезоне», — сказал Эмери.
Напомним, срок действия контракта испанского наставника с ПСЖ истекает в конце этого сезона.