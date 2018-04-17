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Вот это поворот: тренер "ПСЖ" назвал клуб, в котором желает поработать

Унаи Эмери
22:36 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Наставник "ПСЖ" Унаи Эмери хотел бы однажды поработать в "Реал Сосьедаде".

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери выразил желание поработать в испанском «Реале Сосьедад», чьим воспитанником является.

«Мне всегда нравился «Реал Сосьедад». Он занимает важное место в моем сердце: я провел в этом клубе 10 лет и именно там вырос. Определенно хотел бы поработать там.

Сейчас ПСЖ становится все сильнее, успешно выступает в чемпионате Франции, и у нас есть стремление завоевать европейские трофеи в будущем сезоне», — сказал Эмери.

Напомним, срок действия контракта испанского наставника с ПСЖ истекает в конце этого сезона.

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Новости спорта, Новости футбола, Унаи Эмери, ФК ПСЖ, ФК Реал Сосьедад, Футбол.
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