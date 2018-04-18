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"Бавария" потеряла Видаля до конца сезона

Артуро Видаль
15:22 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Футболист "Баварии" Артуро Видаль не выйдет на поле в этом сезоне.

30-летний чилийский полузащитник «Баварии» Артуро Видаль пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы мениска, которую он получил на тренировке команды, подвернув правое колено. После травмы Видаль не смог самостоятельно покинуть поле.

Видалю потребовалась операция на коленном суставе, сообщает официальный сайт «Баварии». Хирургическое вмешательство прошло успешно, но в этом сезоне Артуро на поле больше не выйдет. «Бавария» уже оформила чемпионство в Бундеслиге, однако ей ещё предстоят матчи в Лиге чемпионов. В полуфинале турнира мюнхенцы сыграют с мадридским «Реалом».

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