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"Аль-Ахли" Реброва вышел в плей-офф азиатской ЛЧ
08:37 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Подопечные Сергея Реброва заняли первое место в группе А.
Команда Аль-Ахли, которую тренирует украинец Сергей Ребров, выиграла в шестом туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов, с минимальным преимуществом обыграв Аль-Джазиру на выезде.
Аль-Ахли набрал 14 очков по результата шести матчей и занял первое место в группе, обеспечив себе выход в плей-офф турнира.
Аль-Джазира с 8 очками также вышла в следующий этап со второго места.
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