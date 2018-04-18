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"Аль-Ахли" Реброва вышел в плей-офф азиатской ЛЧ

ФК Аль-Ахли
08:37 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Подопечные Сергея Реброва заняли первое место в группе А.

Команда Аль-Ахли, которую тренирует украинец Сергей Ребров, выиграла в шестом туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов, с минимальным преимуществом обыграв Аль-Джазиру на выезде.

Аль-Ахли набрал 14 очков по результата шести матчей и занял первое место в группе, обеспечив себе выход в плей-офф турнира.

Аль-Джазира с 8 очками также вышла в следующий этап со второго места.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, Сергей Ребров, ФК Аль-Ахли, Футбол.
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