"Арка" Богданова вышла в финал Кубка Польши
Новости спорта: В ответном матче 1/2 финала Кубка Польши Арка Андрея Богданова победила Корону и вышла в финал турнира.
Арка смогла взять реванш у Короны после поражения в первом поединке благодаря голу на последних минутах матча.
Таким образом именно команда Андрея Богданова сыграет в финале и попытается защитить титул. Напомним, Арка является действующим обладателем Кубка Польши.
Украинец не попал в заявку на игру.
В другом полуфинале сегодня сыграют Легия и Гурник. Первый матч завершился со счетом 1:1.
Кубок Польши, 1/2 финала. Ответный матч
Арка – Корона – 1:0 (первый матч 1:2)
Гол: Маркус, 85