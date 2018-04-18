"Арка" Богданова вышла в финал Кубка Польши

Арка смогла взять реванш у Короны после поражения в первом поединке благодаря голу на последних минутах матча.

Таким образом именно команда Андрея Богданова сыграет в финале и попытается защитить титул. Напомним, Арка является действующим обладателем Кубка Польши.

Украинец не попал в заявку на игру.

В другом полуфинале сегодня сыграют Легия и Гурник. Первый матч завершился со счетом 1:1.

Кубок Польши, 1/2 финала. Ответный матч

Арка – Корона – 1:0 (первый матч 1:2)

Гол: Маркус, 85