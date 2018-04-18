ФИФА решила не наказывать "Манчестер Сити" из-за трансфера Гарре

ФИФА решила не наказывать английский "Манчестер Сити" за возможное нарушение трансферных правил по переходу несовершеннолетних игроков не из стран Евросоюза.

Международная федерация футбола заняла сторону "Сити", заявив, что полузащитник Бенхамин Гарре, который перешёл в стан "горожан" из "Велес Сарсфилд" в 2016 году, из-за наличия итальянского паспорта имел полное право покинуть Аргентину по достижении 16 лет.

Из-за подписания Гарре английскому клубу грозила дисквалификация на два трансферных окна.