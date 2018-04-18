Футболист оригинально отпраздновал гол (Видео)

благодаря празднованию. 29-летний форвард Херманнштадта разобрался с вратарем Лучафарула, доведя дело до разгрома.

Atención a la celebración de Stefan Blanaru, jugador del FC Hermannstadt. Anota un golazo y se marcha a la grada para aplaudirse a sí mismo, ¡grandioso! pic.twitter.com/NysWfkMK8X [vía @Emishor] — BesGam (@BesgamCom) 16 апреля 2018 г.

После этого Бланару побежал через открытые ворота на трибуны, где начал аплодировать то ли себе, то ли партнерам уже в роли фаната. К нему быстро сбежались дети и начали повторять его действия. Можно ли себе представить лучшее празднование гола?

Интересно, что его клуб Херманнштадт основано лишь в 2015 году, а сейчас он уже претендует на выход в элитный дивизион и финал Кубка Румынии.