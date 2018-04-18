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Гримм поделился мнением о нынешнем формате УПЛ

Томас Гримм
15:05 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Новоиспеченный президент УПЛ Томас Гримм поделился мнением о нынешнем формате чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

"Конечно, как для размеров вашей страны, 12 команд – это мало. И мне очень жаль, что такие крупные города, как Днепр и Харьков, не имеют своих клубов в Премьер-лиге.

Однако возможность иметь клуб не базируется исключительно на желании его иметь: нужно расти в экономическом плане, наращивать возможности футбола в коммерции и маркетинге. И тогда клубы будут дорастать до Премьер-лиги, а не мы будем "набирать" их словно на вакансии.

Стыковые матчи команд УПЛ с представителями Первой лиги? Это то, за что клубы проголосовали в начале сезона. Мы в Швейцарии использовали этот этап 10 лет назад, чтобы оживить обмен командами и добавить интриги в концовке.

В конце концов, такой же опыт сейчас в немецкой Бундеслиге. Итак, спортивная составляющая и потенциальный коммерческий интерес у таких матчей есть. Уместны ли они в Украине? Покажут время и практика".

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Новости спорта, Новости футбола, Томас Гримм, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Заря, ФК Шахтер, Футбол.
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