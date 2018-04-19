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Жулио Сезар завершает игровую карьеру

Жулио Сезар
01:07 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Бразильский голкипер Жулио Сезар принял решение завершить игровую карьеру.

Вратарь «Фламенго» Жулио Сезар заявил, что матч 2-го тура бразильской Серии А с «Америкой Минейро», который состоится в субботу, 21 апреля, станет для него прощальным.

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«Последний матч? Это будет прекрасно, но завершается целый этап моей жизни. Последние 20 лет были великолепными, это больше, чем мечта. В детстве не мог даже представить, что у меня будет такая карьера. Субботний матч будет данью не мне, но тем, кто позволил мне достичь всего, что у меня есть, – «Фламенго» и его болельщикам. Меня приняли, когда я был еще ребенком, и подготовили меня к игре в Европе. Хочу их поблагодарить. Фанаты «Интера» знают, что меня не беспокоят камеры. Мне никогда не было стыдно выражать эмоции. Если захочу поплакать, я поплачу.

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Я наслаждался этими тремя месяцами даже больше, чем предполагал. Я вернулся в молодость и в 38 лет чувствовал себя на 17», — отметил легендарный голкипер.

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Новости спорта, Жулио Сезар, Новости футбола, ФК Фламенго, Футбол.
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