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"Шахтер" разгромил "Мариуполь" на пути к финалу Кубка Украины (Видео)

Шахтер - Мариуполь
21:22 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: Вашему вниманию видео голов и лучших моментов полуфинального поединка за Кубок Украины между "Шахтером" и "Мариуполем".

Кубок Украины. 1/2 финала.

"Шахтер" - "Мариуполь" - 5:1

Голы: Тайсон (8, 45+2) Марлос (38), Кайоде (74), Петряк (81) - Тыщенко (22)

Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" уничтожают своих соперников и выходят в финал

"Шахтер": Пятов, Додо, Хочолава, Ордец, Матвиенко, Патрик, Коваленко, Зубков, Тайсон, Дентиньо, Кайоде

Запасные: Кудрик, Кривцов, Исмаили, Марлос, Малышев, Петряк, Бланко-Лещук

"Мариуполь": Гальчук, Насонов, Белый, Яворский, Быков, Демири, Дедечко, Неплях, Мишнев, Тищенко, Диденко

Запасные: Левченко, Дава, Авагимян, Гомис

Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки

В финале Кубка подопечные Пауло Фонсеки встретятся с киевским "Динамо". Матч пройдет 9 мая на стадионе "Днепр-Арена".

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