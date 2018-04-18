"Шахтер" разгромил "Мариуполь" на пути к финалу Кубка Украины (Видео)
Новости спорта: Вашему вниманию видео голов и лучших моментов полуфинального поединка за Кубок Украины между "Шахтером" и "Мариуполем".
Кубок Украины. 1/2 финала.
"Шахтер" - "Мариуполь" - 5:1
Голы: Тайсон (8, 45+2) Марлос (38), Кайоде (74), Петряк (81) - Тыщенко (22)
Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" уничтожают своих соперников и выходят в финал
"Шахтер": Пятов, Додо, Хочолава, Ордец, Матвиенко, Патрик, Коваленко, Зубков, Тайсон, Дентиньо, Кайоде
Запасные: Кудрик, Кривцов, Исмаили, Марлос, Малышев, Петряк, Бланко-Лещук
"Мариуполь": Гальчук, Насонов, Белый, Яворский, Быков, Демири, Дедечко, Неплях, Мишнев, Тищенко, Диденко
Запасные: Левченко, Дава, Авагимян, Гомис
Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки
В финале Кубка подопечные Пауло Фонсеки встретятся с киевским "Динамо". Матч пройдет 9 мая на стадионе "Днепр-Арена".