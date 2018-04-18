Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские борцы решили ехать на чемпионат Европы в Россию
Украинские борцы решили ехать на чемпионат Европы в Россию
Новости: Самая красивая спортсменка Казахстана поразила откровенным фото
Самая красивая спортсменка Казахстана поразила откровенным фото
Новости: Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки
Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки
Новости: Министерство спорта отменило запрет на участие в турнирах в России
Минспорта отменило запрет на участие в турнирах в РФ
X

Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" уничтожают своих соперников и выходят в финал

Смотрите фото (4)
Кубок Украины
20:50 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Соцсети

Новости спорта: Сегодня, 18 апреля, были сыграны поединки 1/2 финала Кубка Украины по футболу.

Сенсации не случилось ни в Харькове, где встречались "Шахтер" и "Мариуполь", ни в Днепре, где второлиговый "Днепр-1" принимал киевское "Динамо". Итак в финальном поединке за Кубок Украины встретятся лидеры украинского футбола "Шахтер" и "Динамо".

Кубок Лиги чемпионов побывает в 5 городах Украины: график пребывания

Кубок Украины. 1/2 финала.

"Шахтер" - "Мариуполь" - 5:1

Голы: Тайсон (8, 45+2) Марлос (38), Кайоде (74), Петряк (81) - Тыщенко (22)

Томас Гримм - о выступлениях клубов УПЛ в чужих городах

"Шахтер": Пятов, Додо, Хочолава, Ордец, Матвиенко, Патрик, Коваленко, Зубков, Тайсон, Дентиньо, Кайоде

Запасные: Кудрик, Кривцов, Исмаили, Марлос, Малышев, Петряк, Бланко-Лещук

"Мариуполь": Гальчук, Насонов, Белый, Яворский, Быков, Демири, Дедечко, Неплях, Мишнев, Тищенко, Диденко

Запасные: Левченко, Дава, Авагимян, Гомис

Футбол. ФИФА убирает Кубок конфедераций, вместо этого будет новый супертурнир

"Днепр-1" - "Динамо" - 1:4

Голы: Когут (58) - Цыганков (28, пен), Шепелев (38), Беседин (44), Вербич (67)

Игрок "Шахтера" - в числе главных трансферных целей "Манчестер Юнайтед"

"Днепр-1": Юрчук — Бровченко, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Снижко, Когут, Поплавка, Чегурко — Супряга

Запасные: Варцаба, Сафронов, Передистый, Хучбаров, Беляев, Мемешев, Войцеховский

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Ротань — Цыганков, Буяльский, Гонсалес — Беседин

Запасные: Бущан, Пиварич, Морозюк, Вербич, Алибеков, Русин, Хлебас

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Кубок Украины, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Днепр-1, ФК Мариуполь, ФК Шахтер, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки

Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки
Самая красивая спортсменка Казахстана поразила откровенным фото

Самая красивая спортсменка Казахстана поразила откровенным фото
Украинская легкоатлетка восхитила фигурой в откровенном наряде

Украинская легкоатлетка восхитила фигурой в откровенном наряде
Самая лучшая презентация футбольной формы (18+)

Самая лучшая презентация футбольной формы (18+)
"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая

"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Не пролил ни капли: Фанат блестяще спас пиво после попадания мяча в голову (Видео) "Бенфика" нацелилась на форварда "Шахтера" Кубок Лиги чемпионов побывает в 5 городах Украины: график пребывания

Последние новости

Группа "Реал О" выпустила новую песню Кубок Германии: Хайнкес прокомментировал разгром "Байера" в 1/2 финала Возле львовского стадиона обнаружили снаряды
Сегодня читают в спорте
01 Цирк приехал: Ломаченко устроил выступление на тренировке (Видео)
02 Минспорта отменило запрет на участие в турнирах в РФ
03 Спортивный директор "Шальке": У Коноплянки есть один большой недостаток
04 Оригинальное празднование гола в Румынии (Видео)
05 Истинный шедевр: Тайсон отличился шикарным голом в матче Кубка Украины (Видео)
Новости сегодня
22:10 Ученые рассказали секрет египетских мумий
22:03 Смех да и только: люди стали полностью зависеть от своих гаджетов
21:58 Семерак: Затопление "ядерной" шахты на Донбассе может стать вторым Чернобылем
21:56 Бокс. Сауль Альварес дисквалифицирован на полгода
21:42 Врачи объяснили, почему нужно употреблять плавленный сыр
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Киевэнерго" передает дела "Киевтеплоэнерго"
"Киевэнерго" передает дела "Киевтеплоэнерго"
Новости: Во Львов прибудут представители НАТО
Во Львов прибудут представители НАТО
Новости: Министерство спорта отменило запрет на участие в турнирах в России
Минспорта отменило запрет на участие в турнирах в РФ
Новости: Саммит КНДР и Южной Кореи покажут в прямом эфире
Саммит КНДР и Южной Кореи покажут в прямом эфире
Добавить комментарий
0