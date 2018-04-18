Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" уничтожают своих соперников и выходят в финал
Новости спорта: Сегодня, 18 апреля, были сыграны поединки 1/2 финала Кубка Украины по футболу.
Сенсации не случилось ни в Харькове, где встречались "Шахтер" и "Мариуполь", ни в Днепре, где второлиговый "Днепр-1" принимал киевское "Динамо". Итак в финальном поединке за Кубок Украины встретятся лидеры украинского футбола "Шахтер" и "Динамо".
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Кубок Украины. 1/2 финала.
"Шахтер" - "Мариуполь" - 5:1
Голы: Тайсон (8, 45+2) Марлос (38), Кайоде (74), Петряк (81) - Тыщенко (22)
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"Шахтер": Пятов, Додо, Хочолава, Ордец, Матвиенко, Патрик, Коваленко, Зубков, Тайсон, Дентиньо, Кайоде
Запасные: Кудрик, Кривцов, Исмаили, Марлос, Малышев, Петряк, Бланко-Лещук
"Мариуполь": Гальчук, Насонов, Белый, Яворский, Быков, Демири, Дедечко, Неплях, Мишнев, Тищенко, Диденко
Запасные: Левченко, Дава, Авагимян, Гомис
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"Днепр-1" - "Динамо" - 1:4
Голы: Когут (58) - Цыганков (28, пен), Шепелев (38), Беседин (44), Вербич (67)
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"Днепр-1": Юрчук — Бровченко, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Снижко, Когут, Поплавка, Чегурко — Супряга
Запасные: Варцаба, Сафронов, Передистый, Хучбаров, Беляев, Мемешев, Войцеховский
"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Ротань — Цыганков, Буяльский, Гонсалес — Беседин
Запасные: Бущан, Пиварич, Морозюк, Вербич, Алибеков, Русин, Хлебас